الأرصاد: لا موجات حارة حتى نهاية الصيف.. وارتفاع طفيف بالحرارة بدءًا من الجمعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس شبه مستقرة وعادت لوضعها الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام في كل سنة.

وتابع: لكن قد نتعرض لارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة ولكن لن تعود لما كانت عليه في بدايات شهر أغسطس والتي وصلت به درجات الحرارة على القاهرة لـ43 درجة مئوية، واستمر هذا الارتفاع أسبوعا كاملا وهو الأسبوع الأول من شهر أغسطس، مشددا على أن هذه الموجة الحارة مرت بسلام، ولا توجد موجة مماثلة قد تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة وحتى نهاية فصل الصيف.

ارتفاعات طفيفية بدرجات الحرارة الفترة المقبلة

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه يوجد ارتفاعات طفيفية بدرجات الحرارة الفترة المقبلة، وهو ما توقعته الهيئة العامة للأرصاد الجوية وأصدرته بشأنه بيانا بالأمس.

درجات الحرارة تصل لـ 46 في سيناء والأقصر وأسوان والوادي الجديد وقنا

وأكمل: بداية من يوم الجمعة سيكون هناك ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة على شمال البلاد من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تصل لـ37 درجة، وتصل لـ38 درجة يومي الأحد والاثنين، وعلى جنوب البلاد تصل الارتفاعات لـ5 درجات مئوية بمنطقة سيناء والأقصر وأسوان، والوادي الجديد، وقنا فهذه المناطق ستشهد ارتفاعات الفترة المقبلة لتصل لـ 45 و46 درجة مئوية.

نشاط الرياح الخفيفة فترات الليل تقلل الإحساس بنسب الرطوبة

وتابعت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشاط الرياح الخفيفة التي تكون فترات الليل تقلل الإحساس بنسب الرطوبة، خصوصا في فترات الساعات الأولى من الصباح وساعات الليل المتأخرة.