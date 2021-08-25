تفاصيل قتل سيدة عين شمس خنقا انتقاما من زوجها: «تهرب من الأقساط»

خضع قاتل زوجة صديقه في منطقة عين شمس بالقاهرة، لجلسة تحقيق جديدة أمس أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه ومواجهته بأدلة الاتهام الممثلة في تحريات المباحث وأقوال مجري التحريات.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بتفاصيل جريمته بقوله: «أنا كنت رايح أقابل صاحبي في البيت عشان هو بيتهرب مني كتير عشان عليه فلوس، ولما قابلت مراته في الشقة بالدور التامن ولما سألتها عن جوزها كانت بتداري عليه وقالت معرفش مكانه عشان كده قتلتها».

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم أسرع في كتم أنفاس الضحية حتى الموت، وعندما تأكد من وفاتها ألقى جثمانها من شرفة الشقة وفر هاربًا.

تعاملات تجارية

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم بقتل سيدة عين شمس كانت لديه تعاملات مالية مع زوجها وعندما تأخر في سداد مبلغ 40 ألف جنيه ظل المتهم يطارده في منزله لكن الأخير كان يتهرب من مقابلته خشية حدوث صدام بينهما، وفي آخر مرة ذهب فيها إلى منزله صديقه قابل زوجته وحدث بينهما مشادة كلامية انتهت بجريمة قتل مروعة راحت ضحيتها السيدة، وألقى المتهم جثمانها في الشارع وفر هاربًا من مسرح الجريمة ظنًا منه أنه أفلت من العقاب.

مواجهة المتهم بالأدلة

واجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت ارتكابه الجريمة، وأنه تم رصده عن طريق إحدى الكاميرات المثبتة في محل تجاري بمحيط منزل المجني عليها، وظهر المتهم وقت صعوده للعقار وبعد مرور 20 دقيقة ظهر مرة أخرى وهو يخرج من العقار مهرولًا.

واعترف المتهم بتلك التفاصيل الواردة في محضر تحريات المباحث، وأنه قرر التخلص من جثمان المجني عليها حتى يضلل أسرتها بأنها انتحرت من تلقاء نفسها لكنه فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه بعد 48 ساعة فقط من الجريمة وقت وجوده في منزله، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد.