«بعد فشله في استرداد الشبكة».. شاب يقتل خطيبته بالمنيا: أغرقها في ترعة

ائتمنته على نفسها وعرضها فخان الأمانة، لم يمهلهما القدر بعد ليصبحا تحت سقف منزل واحد فكانت تعتقد محفظة القرآن ذات الـ21 عاما وتدعى «رحمة.ر»، أنّها ستُعامل بشرع الله عندما قررت فسخ خطبتها من خطيبها «عمران.م.ع» بمحافظة المنيا، والذي يكبرها بـ16 عاما، إلاّ أنّ إنهاء فترة الخطوبة كانت بمثابة الناقوس الذي دق معلنا إنهاء حياتها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة على يده، للحصول على الشبكة التي قدمها لها عند تقدمه بنية الارتباط بها.

فشل في استرداد شبكته

تفاصيل الواقعة بدأت عندما فشل المتهم باستراد شبكته من خطيبته المجني عليها ليقوم بالتخطيط لعملية قتل محكمة، وبدأ في تنفيذها، إذ قام بارتكاب الجريمة أمام ترعة الإبراهيمية بزمام قرية زهرة بالمنيا مسقط رأس المجني عليها، رغبة منه في الحصول على الشبكة التي قدمها لها عقب خطبتها، وكشفت التحريات أن الجاني استدرج الضحية بعد الإتصال بهاتفها المحمول إلى المكان محل الواقعة وعلى حين غفلة منها قام بإغراقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم ألقى بجثتها داخل الترعة وفر هاربا دون أن يراه أحد من المارة.

جثة في الماء

عقب مرور يوم كامل على ارتكاب الجريمة طفت جثة المجني عليها فوق مياه ترعة الإبراهيمية وعثر عليها اثنان من الصيادين إلا أن مشهد الجثمان أفزعهما وجعلهما في حالة خوف من التقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة، وقاما بإرسال رسالة إلى جهات الأمن مستعينين بالمارة على طريق مصر - أسوان الزراعي.

وبعد إجراء التحريات حول الواقعة، أكدت التحريات وجود خلافات بينها وبين خطيبها، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في المنيا، من القبض عليه.

المتهم ادعى الشك في سلوكها

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه ارتكب جريمته بمفرده وذلك بعدما انتظر خروج خطيبته من معهد التمريض وتقابل معها ثم استقلا معا دراجة نارية، حتى وصلا إلى ترعة الإبراهيمية وتخلص منها، وادعى المتهم أنه قرر التخلص منها، زاعما أنه كان يشك في سلوكها وعلاقاتها، وهو ما كذبته تحريات الجهات الأمنية وأهالي القرية الذين شهدوا أن المجني عليها كانت معروفة بحسن الخلق والسير والسلوك وأنَّها حافظة للقرآن الكريم كاملًا، وكانت تعلمه للأطفال، كما أن والدها من المشايخ المحبوبين لدى أهالي وسكان القرية، وبعد انتهاء التحقيقات معه، أمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية.

وعقدت أمس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا جلسة لمحاكمة المتهم بقتل خطيبته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعدما فشل في استرداد الشبكة، وقررت التأجيل للشهر المقبل.