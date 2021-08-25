خلال 7 سنوات.. 1.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالفيوم

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان، اليوم الأربعاء، أنه في نطاق محافظة الفيوم التي يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالي (720) ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات احلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة، بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 600 مليون جنيه، خلال تلك الفترة، تم خلالها أعمال توسعة بإنشاء 7 لوحات توزيع وتنفيذ 153 كم خطوط هوائية جهد متوسط وتنفيذ 445 كم كابلات جهد متوسط وتوسع في شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 315 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، بالإضافة إلى 108 محولات جديدة.

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد، وذلك بإحلال شبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 80 كم خطوط وكابلات جهد متوسط، وإحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 700 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة إحلال محولات شملت 1003 محولات، كما تم إدراج 53 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق بالمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت البيان إلى أن الشركة قامت بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، حيث بلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الفيوم خلال تلك الفترة حوالي 960 مليون جنيها، حيث تم توصيل التغذية الكهربائية لـ260 عمارة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي، وتوصيل التغذية الكهربائية لـ 20 محطة صرف صحي بالمحافظة، بالإضافة إلى توصيل التغذية الكهربائية لمشروع الإنتاج الحيواني.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء، تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن، لمراقبة استهلاكه والقضاء تماما على الشكوى من عشوائية القراءة، وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وتفعيل المنصة الإليكترونية لخدمات الكهرباء.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وطالب أيضا بالاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.