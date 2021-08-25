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محمود مسلم

«الداخلية» توجه قافلة طبية إلى منطقة «سجون المنيا»

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الوطن
02:04 م | الأربعاء 25 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لا سيما الرعاية الصحية، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية إلى «منطقة سجون المنيا» ضمت مختلف التخصصات، وذلك لإجراء عمليات جراحية لعدد من النزلاء، ولقد تمت العمليات بنجاح.

هذا وتولي وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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