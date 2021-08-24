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محمود مسلم

وزير القوى العاملة يتابع تطعيم موظفي الوزارة بلقاح فيروس كورونا

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الوطن
01:51 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
وزير القوى العاملة يتابع تطعيم موظفي الوزارة بلقاح فيروس كورونا

تابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، إجراءات تلقي العاملين بوزارة القوى العاملة للجرعة الأولى من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، التي تستمر لمدة 3 أيام بمقر الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد وزير القوى العاملة، في تصريحات، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشاره.

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم؛ موجها مسؤولي الوزارة بالتنسيق مع مديرتي القوى العاملة بالقاهرة والجيزة، للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بمقر الوزارة.

وأشاد بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، وزارة الصحة والسكان، لإنجاز هذا العمل، موجها الشكر للجنة القائمة على تقديم اللقاح للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن دورهم في نشر الوعي بين المواطنين.

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