سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-8-2021 في البنوك المصرية

يهتم المواطنون بمتابعة سعر اليورو بشكل مستمر، الذي يختلف سعره من بنك لآخر، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي توفرها لقرائها سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.33 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي، جاء سعر اليورو 18.32 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك عودة

كما سجل سعر اليورو اليوم، في بنك مصر، نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وأيضا سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.36 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر اليورو اليوم، في المصرف المتحد نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المختلفة وجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وبلغ في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المصرف المتحد سجل نحو 4.12 و4.19 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء، 15.12 جنيه للشراء، و15.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.