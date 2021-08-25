الأحد المقبل.. إعلان نتيجة الإعدادية الدور الثاني بمحافظة القليوبية

كشفت مصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه من المتوقع إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 2020 /2021 ، الأحد المقبل، واعتمادها من نائب محافظ القليوبية، حال استمرار عزل المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، لإصابته بفيروس كورونا المستجد حتى هذا الموعد.

نتائج الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة القليوبية

وكشفت المصادر أن نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 2021 مرتفعة ومن المقرر اعتمادها وإعلانها علي الموقع الإلكتروني للمديرية وصفحة «الفيس بوك» الرسمية للمحافظة ومديرية التعليم فور الاعتماد، على أن تتوفر في المدارس في اليوم الثاني لاعتمادها.

وكيل تعليم القليوبية: امتحانات الدور الثاني مرت بهدوء

فيما قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، انطلقت في 11 أغسطس الجاري وانتهت في 17 من نفس الشهر، وسط إجراءات احترازية مشددة بالتنسيق مع الجهات المختلفة ومديرية الأمن ولم يحدث ما يعكر صفو الامتحانات فيما اختفت ظاهرة تسريب الامتحانات التي شهدتها امتحانات الدور الأول.

فيما عقدت امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 2021 للتعليم الأساسي المهني في الفترة من 5 إلى 11 أغسطس الجاري لمدة 6 أيام ومن المقرر اعتمادها أيضًا في نفس توقيت اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة، موضحا أنه تم الانتهاء من كافة امتحانات الدور الثاني لكافة صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والمهنية مع إعلان النتائج تباعًا في المدارس والإدارات التعليمية.