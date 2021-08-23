محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مساء اليوم الاثنين، نتيجة امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الاعدادية العامة والمهنية، للعام الدراسي 2020/ 2021، بنسبة نجاح بلغت 89.6% للإعدادية العامة، فيما بلغت 71.8% للإعدادية المهنية، كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع، بنسبة نجاح بلغت 100%.

نسب نجاح الشهادة الإعدادية

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر، أنه تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية العامة، عدد 3951 طالباً منتظماً، حضر منهم 3837 طالباً، بينما تغيب 114 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 3540 طالباً، فيما رسب 411 طالباً، بنسبة نجاح 89.6%، وفي نظام المنازل، تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني 171 طالباً، حضر منهم 155 طالباً وتغيب 16 طالباً، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 138 طالباً، ورسوب 33 طالباً، بنسبة نجاح 80.7%.

اعتماد نتيجة الدور الثاني

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إلى أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي مهني، بلغ 354 طالباً منتظماً ومنازل، نجح منهم 254 طالباً، بينما رسب 100 طالب، بنسبة نجاح 71.8%.

وخرجت محافظة من سباق أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية هذا العام، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 6851 طالباً وطالبة، في عدد 30 لجنة على مستوى الأقصر، من هذه اللجان عدد 6 لجان ببندر الأقصر، ولجنتان في مركز البياضية و4 لجان في مركز الطود، و5 لجان في مركز أرمنت، ولجنتان في مركز الزينية، و4 لجان بمركز القرنة، وأخيراً عدد 7 لجان في مركز إسنا جنوب المحافظة.