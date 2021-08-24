الأمن يكشف تفاصيل فيديو «مشاجرة ركن السيارة» بأكتوبر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لمشاجرة بسبب ركن سيارة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

وأسفرت الجهود عن تحديد طرفي المشاجرة «طرف أول» طالب، مصاب بسحجات بالرقبة، «طرف ثان»: 3 خفراء بالعقار محل الواقعة، وبحوزة إثنين منهم 2 عصا «شومة».

عقب تقنين الإجراءات تم استعداؤهم وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب اعتراض الطرف الثاني على قيام الأول بركن السيارة أمام العقار محل، عملهم، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب باستخدام عصا وأحدثوا إصابته المشار إليها.

وأضاف الأول بعدم قيامه بتحرير محضر لتدخل الأهالي والصلح بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.