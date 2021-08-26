شروط مسابقة الأوقاف للقراءة الحرة بجوائز تصل إلى 25 ألف جنيه

في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة، ومن أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة التي يواجهها الدعاة، أعلنت الوزارة عن إجراء مسابقة القراءة الحرة المتقدمة للأئمة والواعظات للعام الحالي 1443هـ/ 2021، على النحو التالي:

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المسابقة اختيارية لجميع الأئمة والواعظات والمفتشين ورؤساء الأقسام ومديرى الإدارات بالمديريات والديوان.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» شروط الاشتراك في المسابقة، وفق ما ذكرته وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي.

مسابقة القراءة الحرة من وزارة الأوقاف

من يرغب في الاشتراك بالمسابقة عليه التقدم بطلب لمديريته، مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي، محددًا به الفرع الذي يرغب في الاشتراك به، مع المسؤولية الكاملة للمديرية في تنفيذ هذا الشرط، ويختار المتسابق فرعًا واحدًا من الثلاثة.

وسيكون الامتحان تحريريًّا بالمديريات، ويحق لمن حصل على درجة 60% فأكثر دخول الامتحان الشفوى بالمديرية، ومن يحصل على 60% فأكثر يحق له دخول الاختبارات النهائية بديوان عام الوزارة.

الفرع الأول:

1- حفظ وتفسير سورة الأعراف.

2- أبواب: «الصلاة – الصيام – الزكاة – الحج» من كتاب المجموع للإمام النووي.

3- كتاب بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة – للشيخ/ عبدالمتعال الصعيدي.

الفرع الثاني:

1- حفظ وتفسير سورة التوبة.

2- كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن – للشيخ/ محمد عبدالعظيم الزرقاني.

3- كتاب الخصائص – للإمام أبي الفتح عثمان بن جني.

الفرع الثالث:

1- حفظ وتفسير سورة النحل.

2- كتاب أصول الفقه – للشيخ/ محمد أبو زهرة.

3- كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب – للإمام/ أبي محمد عبد الله بن هشام الأنصاري المصري.

جوائز المسابقة

- جوائز مالية قيمة:

الأول: جائزة بقيمة 25000 جنيه بشرط الحصول على 75%.

الثاني: جائزة بقيمة 20000 بشرط الحصول على 70%.

الثالث: جائزة بقيمة 15000 جنيه بشرط الحصول على 65%.

الرابع: جائزة بقيمة 10000 جنيه بشرط الحصول على 60%.

الخامس: جائزة بقيمة 5000 جنيه بشرط الحصول على 60%.

- 15 جائزة تشجيعية قيمة كل منها 2000 جنيه، بشرط الحصول على 55%.

- 30 جائزة تشجيعية قيمة كل منها 1500 جنيه.

مع ضم من يحصل على جائزة من الجوائز الخمس الأول في المسابقة من الأئمة الذين تنطبق عليهم شروط الإيفاد بغض النظر عن تاريخ تعيينهم للتصفيات النهائية للإيفاد الدائم بديوان عام الوزارة، وضم الواعظات الخمس الأول في المسابقة إلى الواعظات المتميزات.