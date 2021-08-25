الأوقاف تشترط الإلمام بقانون الخدمة المدنية لشغل الوظائف القيادية

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم، القرار رقم 307 لسنة 2021، بشأن اشتراط الإلمام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التي يجب توافرها في جميع شاغلي الوظائف القيادية، وأن تراعي اللجنة الدائمة لاختيار القيادات ذلك عند التعيين أو التجديد لجميع الوظائف القيادية بوزارة الأوقاف وجميع الجهات

ونص القانون على ألا يصدر أي قرار تعيين لأي من شاغلي الوظائف القيادية في وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها، إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية، ولا يباشر عمله القيادي إلا بعد أداء القسم الوظيفي المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الخدمة المدنية.

وصدر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وجاء نصه كما يلي: