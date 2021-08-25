ختام التعاملات.. مؤشر البورصة الرئيسي يخترق مستوى 11000 نقطة

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاعات جماعية لليوم الثالث على التوالي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.06%، لينجح في اختراق مستوى 11000 نقطة، ويغلق عند 11066.31 نقطة، مقارنة مع إغلاق جلسة اليورصة، أمس، عند 10950.24 نقطة.

المؤشرات

ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.5%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2995.24 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 0.84%، لينهي التعاملات عند مستوى 3981.95 نقطة.

كما ارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.5%، مغلقا الجلسة عند 2475.97 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 2.12 مليار جنيه، من خلال التداول على 680.274 مليون سهم، من خلال تنفيذ 61.063 ألف صفقة.

اختراق مستوى المقاومة 11000

قال حسام عيد، محلل مالي بشركة انترناشيونال للأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11000 نقطة، بمكاسب بلغت 114.19 نقطة، بفضل استمرار الأداء الإيجابي، لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو البيع.

ويتوقع عيد، أن هذا الأداء يقود المؤشر نحو اختبار مستوى المقاومة 11200، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة للأسهم القيادية يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 11000، ثم يعاود الصعود مرة أخرى.

وأشار المحلل المالي، إلى فشل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI» في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 3010، بالرغم من تحقيقه مكاسل أكثر من 10نقاط، بفضل استمرار نشاط أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة.

وأوضح عيد، أنه في حالة استمرار الأداء الإيجابي للأسهم قد يتجه المؤشر السبعيني لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي 3010 وتحقيق مستويات قياسية جديدة للمؤشر، وفي حالة ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يستهدف المؤشر مستوى الدعم الرئيسي وهو 2930 ثم 2880 نقطة

وشهدت الجلسة التداول على 193 سهما، حيث ارتفع 101 سهما، فيما انخفض 63 أخرى، واستقر 29 سهما دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

تصدر سهم «مصر للفنادق» الارتفاعات بنسبة 9.98%، ليبلغ مستوى 27.560 جنيه، تلاه سهم «اسيك للتعدين - اسكوم» بنسبة 9.53% عند سعر 12.3 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «العبور للاستثمار العقارى» مرتفعًا بنحو 9%، بالغًا مستوى 38.79 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا

وجاء سهم «المتحدة للإسكان والتعمير» الأكثر انخفاضا، بنسبة 8.9% ليتراجع عند سعر 7.91 جنيه، تلاه سهم «جولدن تكس للأصواف» بنسبة 8.5% عند مستوى 6.8 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي» بنسبة 6.42% متراجعًا عند مستوى 63.3 جنيها.

رأس المال السوقي

فيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 48.5 مليون جنيه للمصريين، و39.2 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 87.7 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 731.450 مليار جنيه، بمكاسب 6.936 مليار جنيه.