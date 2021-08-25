البورصة تستهل تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاعات جماعية، لتواصل بذلك تسجيل المكاسب مع انتهاء عمليات جني الأرباح.

مؤشر «إيجي إكس 30»

وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.34%، ليستهل التعاملات عند مستوى 10987.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.35%، مستهلاً تعاملات الجلسة عند مستوى 2990.72 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 100»

وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.37%، مستهل الجلسة عند مستوى 3693.11 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50»

كما ارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.59%، في بداية تعاملات الجلسة عند مستوى 2453.99 نقطة.

قيم وأحجام التداول

وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات في الوقت الحالي 158.936 مليون جنيه، من خلال التداول على 43.366 مليون سهم، وتنفيذ 4.974 ألف صفقة.

وشهدت بداية الجلسة التداول على 139 سهما، حيث ارتفع 44 سهما، فيما انخفض 21 أخرى، واستقر 74 سهما دون تغيير.

وكانت البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس على ارتفاعات جماعية، بعد انتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح للأسهم القيادية، واستقر المؤشر الرئيسي بالمنطقة الخضراء أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 10850، مسجلا مكاسب 65.95 نقطة، بفضل استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية به متجهاً بهذا الأداء إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11000 نقطة.

توقعات حركة المؤشرات

وتشير التوقعات إلى أنّه حال ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة للأسهم القيادية، يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 10850 نقطة، مع توقعات باستهداف المؤشر السبعيني اختراق مستوى المقاومة 3000 نقطة، مع استمرار الأداء الإيجابي، وحال ظهور عمليات جني أرباح عند مستوى المقاومة الرئيسي يتجه المؤشر نحو مستوى الدعم الرئيسي وهو 2920 ثم مستوى 2830 نقطة.