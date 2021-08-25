غدا.. انطلاق أول عروض «ياما في الجراب يا حاوي» بالقاهرة

أعلنت «كايرو شو» المنتجة لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للمخرج مجدي الهواري، وبطولة الفنان يحيي الفخراني، تأجيل العرض الخاص للمسرحية الذي كان مقرر إقامته، غداً الخميس، علي مسرح «كايرو شو» بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت «كايرو شو»، في بيان صادر عنها، أنها لم تحدد موعدًا جديدًا للعرض الخاص بعد، مشددةً على أن أول عروض المسرحية ستنطلق في القاهرة، غدًا الخميس، وفقًا لما جاء في البيان.

تفاصيل مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

وكانت الجهة المنتجة لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» أقامت مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء قبل الماضي، بمكتبة الإسكندرية، بحضور أبطال العرض يحيي الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي وغيرهم، وذلك بحضور عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد علي روح السيناريست فيصل ندا، الذي وافته المنية في اليوم نفسه بعد صراع مع المرض، وبعدها فجر يحيى الفخراني مفاجأة بإعلانه اعتذاره عن المسرحية حينما عرضها عليه المخرج مجدي الهواري للمرة الأولى، بدعوى عدم قدرته على مجاراة مجهود المسرح، ولكن «الهواري» طمأنه وأكد أنه باستطاعتهم إنهاء العروض في أي وقت.

إشادة وزيرة الثقافة بالمسرحية في أول عروضها

وأقامت «كايرو شو» أول عروض المسرحية على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من قيادات المحافظة، حيث أثنوا جميعًا على مستوى العرض والتقنيات المستخدمة فيه.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية في مدينة الإسكندرية لمدة 6 أيام متتاليية، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن، والجمهور الذي حرص على التواجد بشكل يومي خلال العروض بالاسكندرية، ومن المقرر أن يتواجد في عروض المسرحية بالقاهرة .