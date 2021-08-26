بعد مد المهلة.. أشياء تأكد من إتمامها بطريقة صحيحة أثناء تسجيل الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن مد فترة التقدم لـ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات أمام طلاب الثانوية العامة، وذلك حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، حرصًا من الوزارة على مستقبل الطلاب.

وأهابت الوزارة بسرعة انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لإغلاق الموقع في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» بعض الأشياء التي يجب على الطالب التأكد من إتمامها بطريقة صحيحة في أثناء عملية التسجيل، وفقًا لموقع التنسيق الإلكتروني على النحو التالي:

تنسيق الثانوية العامة 2021

- حافظ جيدًا على رقمك السري والرقم القومي وتجنب الإفصاح به للآخرين؛ إذ يمكن أن يتسبب ذلك في العبث في ترتيب رغباتك أو تعديلها أو حذفها.

- على الطالب أن يستوفِ جميع الرغبات والبالغ عددها 75 رغبة على الموقع الإلكتروني؛ إذ أنّ النظام لن يقبل رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات على موقع التنسيق.

- على الطالب عدم اللجوء إلى كليات خارج النطاق الجغرافي للطالب، وذلك مع وجود كليات متاحة أمامه في نفس النطاق الجغرافي؛ إذ يجب الالتزام بالكليات المتاحة في النطاق الجغرافي أولًا.

- في أثناء عملية التسجيل، عليه ألا يعتمد على الكليات في النطاق الجغرافي له فقط، إذ يجب على الطالب أن يكتب الكلية التي يرغب فيها بجميع الجامعات، ثم طلب التحويل لتقليل الاغتراب فيما بعد.

- مراعاة اختيار الكلية التي تتناسب مع قدراتك جيدًا.

- يراعى أيضًا حفظ التعديل النهائي للرغبات قبل غلق الباب الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري.

- في حال أجريت أي تعديل على رغباتك عدة مرات «وهذا متاح لك»، أعلم جيدًا أنّ التنسيق سيجرى وفق آخر تعديل، وأنّ نظام الحاسب يحتفظ بسجل بجميع المرات التي تقدمت بها، ويوزع الطالب طبقًا لآخر مرة عدّل فيها رغباته.