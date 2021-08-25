السبت المقبل موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

تنتهى اليوم الأربعاء، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية، وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون السبت المقبل موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021، حيث تواصل الجامعات الحكومية اليوم استقبال الطلاب لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، من خلال معامل التنسيق الإلكتروني التي أعدتها الكليات ضمن استعادات أعمال تنسيق الجامعات 2021، وسط التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

28 أغسطس موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

وفيما يبحث غالبية الطلاب المسجلين بالمرحلة الأولى للجامعات 2021 البالغ عددهم ما يقرب من 120 ألف طالب و طالبة، عن توقيت موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2021، كشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيكون بعد الساعة الـ11 صباحاً السبت المقبل، من خلال عقد مؤتمر صحفي وبخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و تطبيق التباعد الإجتماعي، موضحة ان اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد الأعداد المقررة للقبول بالكليات، حيث لم يتم تحديد الحد الأدنى للالتحاق بالكليات حتى الآن.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي أعلنت الأسبوع الماضي عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات، وموعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021، أثناء مؤتمر صحفى عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم، إن شرائح مجاميع الثانوية العامة 2021 انخفضت عن العام الماضي بنسب تتراوح ما بين 7% إلى 10% ، مؤكداً أن لكل طالب مكان بالجامعات.