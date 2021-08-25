مد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021 حتى الغد

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات عن مدّ تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية حتى غد الخميس، الموافق 26 أغسطس الجاري، على أن يُغلق الموقع الإلكتروني للتنسيق باب تسجيل الرغبات مساء غد، بعد أن كان مقرر له الغلق مساء اليوم.

مصادر: القرار يتتيح الفرصة لجميع الطلاب تسجيل رغبات المرحلة الأولى

وأضاف المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ قرار مد تسجيل الرغبات جاء لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب غير المسجلين لرغبات المرحلة الأولى أن يسجلوا رغباتهم بجانب أن هناك عدد من الطلاب تأخروا في استلام استمارات نجاح الثانوية العامة 2021.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت الأسبوع الماضي عن انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات بدءا من السبت الماضي الموافق 21 أغسطس الجاري وحتى اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري.