موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية.. مصادر توضح

تنتهي اليوم أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات التي انطلقت السبت الماضي الموافق 21 أغسطس الجاري، تنفيذًا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، على أن يتمّ الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري، وأن يجرى تحديد موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، وكذلك الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2021 لمختلف الشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية عقب إعلان الأولى بـ72 ساعة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية سيكون خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للعام الجامعي الجديد، على أن يعلن يوم السبت المقبل الإعلان عن الحد الأدنى للتقدم لتنسيق المرحلة الثانية والتي من المتوقع أن تستغرق مدة لا تقل عن 5 أيام، أسوة بالمرحلة الأولى، مؤكّدة أنَّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية: إعلان الحد الأدنى الأسبوع المقبل

وفي السياق ذاته، أكّد عدد من رؤساء الجامعات الاستعداد التام لمراحل التنسيق المختلفة بدءا من المرحلة الأولى 2021 وحتى موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الثاني و الثالثة أيضًا، ختاماً باعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2021، من حيث التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد -19»، مع الاهتمام بالتطهير والتعقيم الدوري للمنشات الجامعية ومعامل التنسيق الإلكتروني وكذلك لتشديد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي في أثناء تواجد الطلاب داخل معامل التنسيق الإلكتروني خلال تسجيل الطلاب رغبات المرحلة.