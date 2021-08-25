صرف معاش دائم لمصابي فريق دسوق لكرة السرعة

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صرف معاش شهري دائم لأعضاء فريق دسوق لكرة السرعة الذين أصيبوا بإعاقات مستديمة، نتيجة الحادث الأليم الذي تعرض له الفريق يوم الأحد الماضي، أثناء عودته من أداء إحدى المباريات بطريق مصر - إسكندرية الزراعي، واعتبارهم بذلك أبطالا رياضيين أسوة بالأبطال الأولمبيين.

صرح بذلك الدكتور أشرف صبحي، في إطار المتابعة المستمرة، والتوجيهات من رئيس الوزراء، لكل التفاصيل والتطورات الخاصة بالحادث الذي تعرض له فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق، وما نجم عنه من إصابات لأعضاء الفريق، إضافة إلى متابعة كل الاحتياجات الخاصة بأعضاء الفريق ممن تعرضوا لإصابات مختلفة إلى حين استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء بشكل كامل.

رعاية كاملة للمصابين

ويتابع وزير الشباب والرياضة منذ اللحظات الأولى للحادث كل التفاصيل سواء من خلال زيارتهم منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث بالمستشفى الجامعي بمحافظة المنوفية، وكذلك الانتظار حتى خروجهم جميعاً من غرف العمليات للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية والتواصل مع وزير التعليم العالي والذي وجه بإتاحة الرعاية الصحية الكاملة من خلال المستشفى الجامعي وإتاحة الخدمات المطلوبة من خلال كل الملحقات الجامعية الصحية والفندقية للمصابين والتنسيق، كذلك مع الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، والتي وجهت بتوفير كل الأجهزة التعويضية للإصابات التي تحتاج إلى ذلك.

كما حرص وزير الشباب والرياضة على التواصل لحظيا مع أهالي المصابين وذويهم للاطمئنان عليهم بشكل يومي. كما تابع السادة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قدم الرعاية الكاملة للمصابين وذويهم إضافة إلى صرف تعريض قدره 20 ألف جنيه لكل مصاب، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتقديم تعويض قدره 30 ألف جنيه لكل مصاب فضلا عن متابعة سيادته اللحظية لكل الاحتياجات الخاصة بالمصابين وأسرهم.