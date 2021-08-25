رئيس جامعة بني سويف: ترجمة المواد الدعائية بالإنجليزية والفرنسية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، عددا من الاجتماعات، منها لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة، وإدارة الوافدين، ومجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، والدكتور هشام عبد العزيز مدير مركز اللغات والترجمة، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين وأعضاء اللجنة العليا ومجلس الإدارة.

وأعلن "منصور" خلال اجتماع مركز اللغات والترجمة، عقد المركز 102 اختبارا أكاديميا حضره 3732 باحثا، فيما سيتم عقد الاختبار رقم 103 يوم 30 أغسطس الجاري، كما تم عقد 17 محاضرة استفاد منها 257 طالبا من طلاب الدراسات العليا، وسيتم عقد المحاضرة رقم 18 غدا الخميس.

ترجمة المواد الدعائية إلى الإنجليزية والفرنسية

وأعلن رئيس جامعة بنى سويف قيام المركز بترجمة المواد الدعائية والكتيب الخاص بشعب اللغات والبرامج الجديدة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مؤكدا أن ذلك ضمن دور المركز في خدمة الجامعة وقطاعاتها المختلفة، وأن المركز قام بالتنسيق مع كلية الآداب لعقد دورات إجادة اللغة العربية لغير الناطقين بها، ودورات الدراسات الإسلامية بالتعاون مع المركز المختص بكلية الآداب، تفعيلاً للخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين.

وناقش خلال اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية، تقريرا عن دورات القيادات الجامعيةأ والتي عقدتها الجامعة خلال الفترة الماضية على ثلاث دوراتأ من أجل تأهيل أعضاء هيئة التدريس في القيادة والإدارة الجامعية في كافة المجالات.

كما ناقش رئيس جامعة بني سويف خلال اجتماع الوافدين عددا من الموضوعات، ومنها عرض التقرير الخاص بتدريب العاملين بالوحدة على منصة "ادرس في مصر" بالإدارة المركزية للوافدين، بالإضافة لعرض ويبنار اشتركت به الجامعة ضمن 8 جامعات بمتابعة الدكتوره رشا كمال مدير الإدارة المركزية لشؤون الوافدين المركزية والملحق الثقافي لسفارة الأردن.

ووافقت اللجنة على اختيار منسقين لإدارة الوافدين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات، لمتابعة الطلاب الوافدين بالكلية والقيام بأعمال المرشد الأكاديمي.