جوائزها 1.3 مليون جنيه.. تفاصيل الاشتراك في مسابقة «بداية حلم» للشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إتاحة الفرصة أمام الشباب للاشتراك بأكبر مسابقة للمبادرات المجتمعية تحت مسمى "بداية حلم"، والتي تقدر إجمالي جوائزها 1.375000 جنيه «مليون وثلاثمائة خمس وسبعون ألف جنيه»، على أن يكون آخر موعد للاشتراك في المسابقة 23 أكتوبر 2021 من خلال رابط موقع المسابقة من هنـــــــا.

شروط المسابقة

1. عدد أفراد الفريق من 3 أفراد إلى 5 أفراد.

2. المرحلة العمرية من 18 إلى 35 عامًا.

3. واحد من أعضاء الفريق يلعب دور المدرب coach- mentor ومن الممكن أن يكون العمر أكبر من 35 عامًا للاستشارة.

4. كل فريق يشارك فيه الإناث والذكور.

5. لا يسمح لصاحب المبادرة أو أفراد فريق العمل الدخول أو التسجيل بأكثر من مبادرة.

6. يشترط أن تكون المبادرة ذات عائد مجتمعي وترتبط بأحد اهداف رؤية مصر 2030.

مجالات المسابقة

تتكون المسابقة من مسارين رئيسيين وهما:

1. دعم أفكار المبادرات الناشئة

بهدف التركيز على تمكين الشباب المصري للمشاركة في تقديم حلول للمشكلات المجتمعية المحيطة للحد منها، وتدريب وتثقيف الشباب على أهمية العمل المجتمعي وتنمية مهاراتهم.

2. دعم المبادرات القائمة

ذلك المسار يهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات المجتمعية الموجودة بالفعل ودعمها للوصول لأكبر عدد من المستفيدين ومساعدتهم للانتشار والتغلب على المشكلات المجتمعية المحيطة بشكل فعال.

أهداف المسابقة

1. تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب في البناء المجتمعي.

2. تحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية.

3. تدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية.

4. ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية.

5. الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 2030 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة.

6. خلق نماذج إيجابية تلعب دور المثل الأعلى للشباب role model بعيدًا عن النماذج السلبية والنجوم ذوي الخلفية السطحية.

7. إعلاء قيمة العمل الجماعي وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.