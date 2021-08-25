اغتنم فرصة التقديم.. انتهاء مسابقة «الجمارك» لشغل 1000 وظيفة غدا

تتوقف مصلحة الجمارك المصرية، غدًا الأربعاء، عن تلقي طلبات الالتحاق بالوظائف التي أعلنتها في 25 يوليو الماضي، بحاجتها للتعاقد مع 1000 من حملة المؤهلات العليا «بكالوريوس تجارة» من شعبتي المحاسبة والجمارك، علاوة على حاملي حقوق قسم الشريعة والقانون للعمل بالمصلحة.

و وضعت مصلحة الجمارك المصرية مجموعة من الشروط إعمالا لنص المادة الـ 14 من القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

الشروط

1- أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون المتقدم لائقا طبيًا.

3. ألا يزيد سن المتقدم عن 29 عامًا ميلاديًا في تاريخ هذا الإعلان.

4. بالنسبة للفئة (أ) أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة «شعبة محاسبة/ شعبة جمارك» بتقدير عام جيد جدًا على الأقل.

5. بالنسبة للفئة (ب) أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة، وقانون بتقدير عام جيد جدًا على الأقل.

6. أن يجرى التقدم على مكان عمل واحد فقط أو اثنين على الأكثر من أماكن العمل المحددة بالجدول الوارد بالإعلان.

7. أن يقدم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا، وفقا لحاجة العمل، وفي حالة عدم التقدم به يعتبر رفضًا للوظيفة من جانب المتقدم لها.

وحذرت مصلحة الجمارك من عدم الالتفات إلى الطلبات التي لا تستوفي الشروط المحددة أو المستندات اللازمة لشغل الوظائف

المستندات المطلوبة للتقديم

1- صورة من بطاقة الرقم القومي «وجهي البطاقة»، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان.

2- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

3- صورة من شهادة المؤهــل الدراسي.

4- صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

6. صورة موقعة من إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا، وفقا لحاجة العمل.

7- صورة شخصية حديثة «فوتوغرافية».

وطالبت المصلحة المتقدمين بعمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة، قبل البدء في عملية التسجيل، مع مراعاة ألا تستغرق هذه العملية وتحميل الملفات أكثر من 15 دقيقة، منوهة بأنه يمكن الحصول على المساعدة من خلال التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني: Jobs.eca@mof.gov.eg.