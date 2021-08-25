قائمة أسعار «بي واي دي F3 موديل 2022» بعد زيادة أسعارها 3 آلاف جنيه

طُرح خلال الفترة الماضية عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 داخل السوق المحلي؛ وخلال الأيام الماضي تم الإعلان عن زيادة سعرية على أسعار فئات الموديل الجديد من طراز « بي واي دي F3 موديل 2022» وصلت إلى 3 آلاف جنيه حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية .

وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة « بي واي دي F3 موديل 2022» بعد الزيادة السعرية، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بها.

أسعار «بي واي دي F3 موديل 2022»

- تنتمي السيارة لفئة السيارات «السيدان»، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين:

- الفئة الأولى «مانيوال» بسعر 180 ألف جنيه.

- الفئة الثانية «أوتوماتيك» بسعر 200 ألف جنيه.

أهم مواصفات وتجهيزات السيارة

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزما أقصى للدوران يصل إلى 134 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد 4533 ملم الطول، و1705 ملم العرض، و1490 ملم الارتفاع، و2600 ملم طول قاعدة العجلات.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 360 لترا.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.

- السيارة الجديدة مزودة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان، من بينها وسادتين هوائيتين، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وجنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية، إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وخاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية بدون مفتاح، وعجلة القايدة متحركة.