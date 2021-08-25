وزير التعليم العالي يزور المقر الجديد لجامعة مطروح (صور)

وضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، حجر الأساس للمجمع الطبي، المزمع إنشاؤه على مساحة 14 فداناً، داخل حرم المقر الجديد لجامعة مطروح، بحضور محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، ورئيس جامعة مطروح، الدكتور مصطفى النجار، وذلك خلال زيارة وزير التعليم العالي لمقر الجامعة اليوم الأربعاء.

ورحب رئيس جامعة مطروح بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، خلال زيارته الأولى لمحافظة مطروح، مشيداً بالإنجازات التي شهدها قطاع التعليم العالي ككل في عهده بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتطوير اللوائح، وسنوات الدراسة التي تم تقليلها من خلال نظام الساعات المعتمدة.

واستعرض رئيس جامعة مطروح، خلال استقباله لوزير التعليم العالي، بحضور اللواء خالد شعيب، والهيئة البرلمانية للمحافظة، أنشطة الجامعة مثل الانضمام لاتحاد الجامعات العربية، والانضمام لاتحاد الجامعات الأفريقية، والانضمام لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط، وظهور الجامعة بالتصنيف الإسباني «ويبومتركس»، وحصول الجامعة على حاضنة نماء التكنولوجية، مما يسهم في احتضان جميع الأفكار التكنولوجية، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دولياً للجامعة بقاعدتي Scopus, Web of science.

رئيس جامعة مطروح.. الرئيس يدعم الجامعات

وأضاف رئيس جامعة مطروح أن الجامعة تسير وفقاً لرؤية منظومة التعليم العالي لخدمة أبناء مصر بصفة عامة، وأبناء مطروح بصفة خاصة، متوجهاً بالشكر إلى رئيس الجمهورية لدعمه الجامعات المصرية، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تطوير الخدمات المقدمة لأبنائها الطلاب بمختلف الكليات بمختلف مجالاتها، مع توجيه اهتمام خاص ومكثف لأبناء الجامعة من الطلاب المغتربين، والعمل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، لضمان قضاء سنواتهم الجامعية على نحو سهل ويسير.

ولفت «النجار» إلى أن جامعة مطروح تقدم عدة برامج دراسية، منها برنامج العلوم الزراعية، وبرنامج العلوم الطبية البيطرية، وبرنامج علوم التمريض، وبرنامج الإرشاد السياحي والدراسات الفندقية، وبرنامج جيولوجيا البترول، وبرنامج جيولوجيا التعدين، وبرنامج الآثار واللغات، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لعدد من برامج الدراسات العليا الجديدة، منها برنامج ماجستير الإدارة المستدامة للمصايد السمكية والاستزراع المائي.

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس المجمع الطبي

وزار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، مقر الحرم الجامعي الجديد لجامعة مطروح بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، عمداء الكليات، عدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار متابعة انتظام سير الأعمال الإنشائية في مقر الجامعة الجديد.

ووضع الوزير حجر الأساس للمجمع الطبي على مساحة 14 فداناً، واطلع على معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة من مبنى الفصول والمدرجات، مبنى المعامل والورش، مبنى الاختبارات الإلكترونية، مبنى الخدمات والأنشطة الطلابية، ومبنى إدارة الكليات، بالإضافة إلى تأهيل الموقع العام وشبكات المرافق "مياه، وصرف، وحريق، وكهرباء"، مشيدًا بالالتزام بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبتكلفة إجمالية 804 ملايين جنيه حتى الآن.

وقال محافظ مطروح إن المحافظة واعدة تمتلك كافة مقومات التنمية، مشيرًا إلى أهمية التعليم في نهضة البلاد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأهدى المحافظ ورئيس جامعة مطروح درعي المحافظة والجامعة إلى الدكتور خالد عبد الغفار تقديرًا لجهوده في إثراء العملية التعليمية.