وزير التعليم العالي يزور مطروح لتفقد منشآت الجامعة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بديوان عام محافظة مطروح، الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مستهل زيارته لمحافظة مطروح، اليوم، لتفقد مقر الحرم الجامعي الجديد لجامعة مطروح في الكيلو 9 بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة مطروح.

استقبال وزير التعليم العالى بالورود في محافظة مطروح

وجرى استقبال وزير التعليم العالى بالورود بديوان عام محافظة مطروح، وكان في استقباله المحافظ ورئيس جامعة مطروح، فور وصوله منذ قليل إلى المحافظة.

وزير التعليم العالي: مطروح طبيعتها خلابة وشواطئها جميلة

ورحب محافظ مطروح بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على أرض مطروح، وأعرب وزير التعليم العالي عن سعادته بزيارة محافظة مطروح، مبديا إعجابه بالطبيعة الخلابة لمحافظة مطروح في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى للمحافظة، مؤكدا على جمال الشواطئ التي تتميز بها مرسى مطروح والطبيعة البكر ونقاء الجو وسحرها الذى ليس له مثيل.

وزير التعليم العالى يتفقد المنشآت الجديدة في جامعة مطروح

ويتفقد بعد قليل، وزير التعليم العالى ومحافظ مطروح المنشآت الجديدة في مقر جامعة مطروح في الكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، من حيث المبانى التعليمية، ومحطة المياه، وحطة الصرف، والمبانى الإدارية، وقطعة الأرض الجديدة المقترح إنشاء مجمع للكليات الطبية بها من كلية الطب البشرى، وكلية الصيدلة وكلية الأسنان، وذلك لمزيد من الخدمات الطبية التى تصب في مصلحة محافظة مطروح وأهلها وزائريها بتخريج دفعات تساهم في الإرتقاء بالقطاع الطبى.