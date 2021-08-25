قائمة أسعار فئات «لادا جرانتا موديل 2022» بعد زيادة أغسطس

أعلن الوكيل المحلي لسيارات «لادا» في السوق المحلي المصري، ارتفاع أسعار الموديل الجديد من طراز «لادا جرانتا موديل 2022» بزيادة تراوحت من 2000 حتى 3000 جنيه على جميع فئات السيارة.

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «لادا جرانتا موديل 2022» بعد الزيادة السعرية، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

أسعار «لادا جرانتا موديل 2022»

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 158 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 178 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 185 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 87 حصانًا، وعزما أقصى للدوران يصل إلى 140 نيوتن/ متر في النسخة المانيوال، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

- وفي النسخة الأوتوماتيك، تأتى بقوة قدرها 98 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 11.4 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كيلومتر/ ساعة.

- تأتى السيارة بأبعاد 4268 ملم طول، و1700 ملم عرض، و1500 ملم ارتفاع.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 480 لترًا.

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي، مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، وطي المرايا الجانبية كهربائيًّا، ومكيف هواء أوتوماتيك، وسنتر لوج، ونظام إيموبيليزر المانع للسرقة، وغيرها.