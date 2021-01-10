«لادا بـ182.5 ألف جنيه».. أسعار السيارات الملاكي بـ«مبادرة الإحلال»

حصلت «الوطن» على تفاصيل برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تبلغ إجمالي عدد السيارات المستهدفة خلال المرحلة الأولى من برنامج الإحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، سيتم البدء في السنة الأولى بإجمالي 70 ألف سيارة، عبارة عن 55 ألف تاكسي و15 ألف ميكروباص، على أن يتم زيادة المستهدف من أعداد السيارات إلى 90 الف سيارة في السنة الثانية والثالثة.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنه تم عقد اجتماع لوزارة التجارة والصناعة مع الوكلاء المستوردين للسيارات، حيث تم موافاتهم برؤية الدولة حنو التحول الى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، والبحث عن آليات نقل التكنولوجيا اللازمة لإنجاح البرنامج من خلال الشركات الأم، والتشديد على أهمية توفير طرازات من السيارات المصنعة من الشركة، والمجهزة للعمل بالغاز الطبيعي كعينات لإتاحتها للجمهور لدفع مقدمات حجز، فضلاً عن أنه تم التوافق على ألا يسمح بالترخيص للسيارات المستوردة إلا إذا كانت تعمل بالغاز الطبيعي.

ووفقًا لوثائق اطلعت عليها «الوطن»، تشارك شركات غبور أوتو، الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، نيسان موتورز إيجيبت، المنصور للسيارات، في إحلال السيارات الملاكي، حيث ستقدم شركة الأمل 5 آلاف سيارة طراز: «لادا جرانتا» بسعر 182.5 ألف جنيه شاملة الضريبة، بقسط 1576 جنيه لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى 10 آلاف سيارة طراز «BYD f3» بمبلغ 168.6 ألف جنيه شاملة الضريبة، بقسط شهري، 1718 جنيه، بضمان 3 سنوات.

وستقدم - بحسب الوثائق - شركة غبور أتو، 5 آلاف سيارة «أكسنت» بمبلغ 180 ألف جنيه، بقسط شهري 1842 جنيه شهرياً لمدة 10 سنوات، و5 آلاف سيارة «ألنترا» بـ204 ألف جنيه، وقسط شهري على 10 سنوات قيمته 2102 جنيه، بينما ستقدم شركة نيسان موتورز إيجيبت 9 آلاف سيارة طراز «صني» بسعر 181.4 ألف جنيه، وقسط 1857 شهريًا، وطراز «سنترا» بـ246.2 ألف جنيه، بقسط 2559 جنيه شهريًا.

ووفقًا للوثائق، ستقدم شركة المنصور للسيارات، 12 ألف سيارة شيفرولية أوبترا، بمبلغ 185 ألف جنيه للسيارة شاملة الضرائب، وبقسط شهري على 10 سنوات قيمته، 1896 جنيه.