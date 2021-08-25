محافظة القاهرة تصدر قرارا مهما بشأن رسوم التصوير

أعلنت محافظة القاهرة بيانا منذ قليل، وضع ضوابط جديدة للقيمة المالية الخاصة بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية والإعلانات بشوارع وأبنية وجراجات وأنفاق العاصمة، وذلك بعد التنسيق مع الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، والنائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرة إلى أن قرار وضع الضوابط اليوم يأتي في إطار حرص الدولة ومحافظة القاهرة على الدعم الكامل لصناعة السينما وتقديرا لدور الفن والإعلاميين، وفق بيان لها منذ قليل.

الوطن تنشر بيان محافظة القاهرة

وأضاف البيان -الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه- أنه جرى التوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية بحسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية.

محافظة القاهرة تؤكد دعمها الكامل لصناعة السينما

وتابع البيان: «جرى التأكيد مع نقيب المهن التمثيلية، والقائمين على صناعة السينما والإعلام، على الدعم الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق محافظة القاهرة، وأيضا الدعم من جميع أجهزة الدولة ومحافظة القاهرة، إيمانا بدورهم المهم في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية، وهو ما ينعكس على دعم قطاعي الاستثمار والسياحة».

يذكر أن محافظة القاهرة أصدرت قرارا برسوم تصوير الاعلانات والمشاهد السينمائية بشوارع وابنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة حيث قيمة رسم التصوير 25 ألف جنيه لمدة ساعة، وفى حالة التطوير ليوم كامل قيمة الرسم 100 ألف جنيه.