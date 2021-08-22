لمحافظات القاهرة الكبرى.. صرف الخبز من محافظة إصدار البطاقة فقط

حصلت "الوطن" على القرار المرتقب تطبيقه من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من 1 أكتوبر 2021 ، والخاص بفصل محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) عن بعضهم في صرف الخبز، على أن يتم صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها بطاقة الرقم القومي للمواطن فقط.

وشمل القرار المرتقب تنفيذ أول أكتوبر، على أنه سيتم إخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" باعتبار كل محافظة من محافظات القاهرة كبرى تعد نطاق جغرافي مستقل، على أن تصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة فقط.

إرسال رسائل نصية للمواطنين

ومن المقرر أن تقوم وزارة الانتاج الحربي بالتنسيق مع شركة سمارت بإرسال رسالة للمواطن على بون صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى مفادها أنه "سوف يتم صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها البطاقة اعتبارا من 1 أكتوبر 2021".

وعقد شئون قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا لمناقشة الأمر والعرض على الوزير، وانتهى الاجتماع إلى 3 توصيات، وهي:

توصيات اجتماع فصل محافظات القاهرة الكبرى في صرف الخبز

1- اعتبار محافظات القاهرة الكبرى كل محافظة تعد نطاق جغرافي مستقل حيث تصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة اعتبارا من 1 أكتوبر 2021 .

2- تقوم وزارة الانتاج الحربي بالتنسيق مع شركة سمارت بإرسال رسالة لكل مواطن على بون صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى .

3- توعية المواطنين بالإجراءات الجديدة للصرف وخاصة مواطنين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .

منظومة الخبز في مصر

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الخبز في مصر يستفيد منها عدد 72 مليون مواطن، ويحصل المواطن من خلال هذه المنظومة على عدد 5 أرغفة يوميا ببطاقة التموين، بواقع 150 رغيف حصة المواطن الشهرية على بطاقات التموين، ويباع الرغيف للمواطن على بطاقات الدعم بمبلغ 5 قروش وتكلفه الحكومة 65 قرشا.