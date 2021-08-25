القاهرة: رسوم تصوير الإعلانات والأفلام لـ«الصالح العام»

أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن من يرغب فى القيام بتصوير إعلان، سواء أشخاص أو شركات، بأي حي من أحياء المحافظة، يجب عليه التوجه إلى ديوان عام المحافظة لاستخراج التصريح اللازم وسداد الرسوم المستحقة حتى يسمح له بالتصوير في أي حي سواء مصر الجديدة أو النزهة أو مصر القديمة أو الخليفة أو وسط وغرب القاهرة أو مدينة نصر او حلوان أو غيرهم من الأحياء .

مصدر بالقاهرة: الحصول على الموافقة وتحصيل رسوم الإعلانات من المحافظة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن مسألة تحصيل رسوم على الإعلانات أو التصوير ليست جديدة وإنما تم تعميم القرار على الأحياء للالتزام به وعدم السماح لأي جهة بتصوير إعلانات أو أعمال سينمائية دون الحصول على تصريح وسداد المبالغ المحددة وفق قرار المحافظ بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.

ولفت إلى أن تكلفة التصوير في الساعة 15 ألف جنيه، وفى حالة التصوير يوم كامل يتم تحصيل رسوم 100 ألف جنيه والتعامل يتم من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة بديوان المحافظة للحصول على موافقة التصوير وسداد المستحقات المقررة .

العاصمة تواصل تعظيم موارد المحافظة

وأوضح أن المحافظة تسعى إلى تعظيم مواردها بما ينعكس إيجابا على رفع كفاءة الشوارع وتطوير المبانى خاصة التراثية منها والحفاظ على تطوير الإنفاق والجراجات بشكل يليق بالعاصمة، وبالتالى رسوم التصوير والإعلانات تصب فى الصالح العام والحفاظ على الأماكن المستغلة.

القاهرة تعمل على قدم وساق لتطوير وسط البلد

وأشار إلى أن المحافظة تشهد حاليا أعمال تطوير منطقة وسط البلد ورفع كفاءة عدد من الميادين منهم طلعت حرب وعرابى بالإضافة إلى تطوير واجهات العقارات وإستعادة المظهر الحضارى والجمالى لتلك المناطق، فضلا عن الاتجاه لتحديد شوارع لتكون للمشاه فقط لمنع أى زحام داخلها وتكون متنفس للمواطنين لممارسة المشى والرياضة مع إزالة أى تشوهات لحقت بها حتى تكون وسط البلد متحف مفتوح ومصدر جذب سياحى مع التشديد على اتباع كل الوسائل التى تحد من التلوث .