«التعليم» تعلن مد فترة استيفاء بيانات كادر المعلم للترقي حتى 30 سبتمبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح موقع بيانات كادر المعلم أمام المعلمين المرشحين للترقي وكذلك لمسؤولي الحكومة الإلكتروني بالمدارس ولجان تقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونياً بالإدارات التعليمية حتى يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021. وذلك إلحاقاً للكتاب الصادر رقم 1230 في تاريخ 14/6/2021 بشأن إجراءات وموعد فتح موقع استيفاء ملف الترقي الإلكتروني للعام 2021/2020.

وأضافت الوزارة -في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه- أنه يجب التنبيه المشدد بتعميم نشر دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة للمديرية، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالتعيامات والإجراءات المشار إليها في الكتاب الدوري لضمان إعلان المعلمين المرشحين للترقي وكذلك مسؤولي الحكومية الإلكترونية بالمدارس وأقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية والتنبية على كافة مديري المدارس والتوجيه الفني في نطاق المديرية بسرعة تنفيذ ما ورد في الكتاب الدوري.