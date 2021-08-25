مجدي الهواري: تغيير اسم مسرحية يحيى الفخراني سببه رؤية إخراجية

يستقبل أحد المولات الكبرى في القاهرة بداية من غد الخميس، عرض مسرحية «يا ما في الجراب يا حاوي» بطولة يحيى الفخراني، وذلك بعد العرض في الإسكندرية على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية عدة أيام، وشهد العرض حضور كامل العدد من أولى لياليه.

عرض مسرحية يا ما في الجراب يا حاوي في القاهرة

وقال مجدي الهواري لـ«الوطن»، إن المسرحية ستعرض في القاهرة بداية من غد بشكل طبيعي، لكن سيكون هناك افتتاح ضخم في القاهرة، بحضور عدد من الفنانين في الأسبوع المقبل، وبعدها سيجري العرض في الإسكندرية مرة أخرى، وعدد آخر من المحافظات، مثل بورسعيد والمنصورة وغيرها من المحافظات.

تصوير مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

أما عن تصوير العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، فقال مجدي الهواري، إن من عادة كايرو شو، أن يصور العرض المسرحي، بعد عام من العرض على خشبة المسارح المختلفة، وبعد ذلك يجري عرضه على المنصات المختلفة والتليفزيونات.

وعن تغيير اسم المسرحية من «ألف ليلة وليلة» إلى «ياما في الجراب يا حاوي»، قال مجدي إن هذه رؤية إخراجية لا أكثر ولا أقل، وقال أنه يرى أن ذلك الاسم أنسب من وجهة نظره كمخرج العمل.

وعن مسرحية «علاء الدين» للنجم أحمد عز، التي حققت نجاحا كبيرا من قبل في مواسم عرضها السابقة، قال مجدي إن المسرحية ستعود، وجرى فتح باب حجز التذاكر عبر موقع «تذكرتي»، الذي يتعاون معه كايرو شو، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموقع في عدة بطولات مختلفة، وباع أكثر من 600 ألف تذكرة.

أما عن المسرحيات المقبلة بخلاف «ياما في الجراب يا حاوي» و«علاء الدين»، أوضح أنه يحضر لعدة مسرحيات جديدة سيجري الإفصاح عنها، بالإضافة إلى عرض مسرحية «حزلقوم» بطولة أحمد مكي، بعدما عرضت في السعودية.