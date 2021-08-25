التفاصيل الكاملة لجريمة إمبابة..حلاق قطع جسد شقيقه إلى جزءين وشوه وجهه

كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع المتهم بقتل شقيقه بمنطقة إمبابة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة للجريمة المعروفة بجريمة إمبابة، وذلك عقب ضبط المتهم من قبل قوات الأمن بعد نحو أسبوع من ارتكابه الجريمة المروعة التي قطع من خلالها جسد المجني عليه إلى 3 أجزاء الأمر الذي أثار الذعر في نفوس سكان وأهالي المنطقة الشعبية بعدما عثروا على أشلاء آدمية في أحد صناديق القمامة في المنطقة.

المتهم قتل شقيقه الأصغر لرفضه سداد ديونه

التفاصيل الكاملة لجريمة إمبابة أدلى بها المتهم أثناء جلسة التحقيق معه والتي استمرت لما يقارب الـ5 ساعات اعترف فيها أنّه أقدم بالفعل على قتل شقيقه الأصغر بسبب مطالبته له بسداد ديونة التي بلغت 25 ألف جنيه، إلاّ أنّ المجني عليه الذي يعمل حلاّقا رفقة شقيقه المتهم رفض طلبه مبرراً ذلك كون الأخيرعاطلا ويتعاطى المخدرات، وأنّ أمواله لمنزله وأبنائه.

المتهم مزّق جسد شقيقه بالساطور ليطمس ملامحه ويبعد عنه الشبهة

وتابع المتهم اعترافاته عن التفاصيل الكاملة لجريمته، حيث قال إنّه عقب رفض المجني عليه سداد الديون المتراكمة عليه قام بزيارته في منزله ثم أطبق بقبضتي يديه حول عنق الضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وعندما تأكد وأيقن أنه توفي، جلس إلى جانب الجثة يفكر في حيلة للتخلص منها، ليهديه تفكيره في النهاية إلى تقطيع الجثمان وإلقائه في القمامة في أحد الأماكن العامة في محاولة لإبعاد الشبهة عنه.

تقطيع الجثمان وتشويه ملامح الوجه

يتابع المتهم اعترافاته حيث يقول: "جبت ساطور وسكينة وبدأت أقطع الجثة لنصفين القدم لوحدها وباقي الجسم لوحده عشان ماحدش يعرف الجثة دي بتاعة مين"، ويضيف: "بعد ماقطعته حطيت الرجلين في كيس بلاستيكي أسود ورميته في صندوق زبالة قريب من منطقة السوق في إمبابة، وأخدت النصف العلوي من الجثة بعد ما حاولت أغير ملامح الوجه بالسكين وتخلصت منها تحت الطريق الدائري في منطقة الوراق"، ظناً منه أنّه بتلك الفعلة لن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه بتهمة القتل العمد، وبحسب اعترافاته فإنه عاد بعد التخلص من الجثمان إلى منطقة إمبابة ومارس حياته بشكل طبيعي بعدما استولى على مبلغ مالي من محل الحلاقة الذي كان يعمل به رفقة شقيقه المجني عليه.