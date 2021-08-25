حسين أبو حجاج يؤذن في أحد مساجد المنيا «فيديو»

نشر الفنان حسين أبو حجاج مقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يؤذن في مسجد أسامة بن زيد، بمركز بني مزار في محافظة المنيا.

وظهر «أبو حجاج» في الفيديو وهو يرتدي طاقية بيضاء وقميص أبيض، ويغلق الراديو الموجود بالمسجد الذي كان مفتوحا على إذاعة القرآن الكريم بعد معرفته بموعد حلول آذان الظهر ليؤذن بنفسه.

واقعة شهيرة لحسين أبو حجاج

وروى حسين أبو حجاج من قبل، في أحد البرامج التليفزيونية، واقعة تدل على تديّنه تعود إلى وقت مشاركته في فيلم « قصة الحي الشعبي» عندما تم الطلب منه في مشهده الوحيد في الفيلم تقبيل يد الفنانة والمطربة نيكول سابا بحسب سيناريو الفيلم، إلا أنه رفض الأمر بسبب تزامن التصوير مع شهر رمضان الكريم وصيامه، واستطرد: «قولتلهم أنا مش هبوس إيدها.. إحنا في رمضان وصايمين، السبكي قالي حد يرفض إنه يبوس إيد نيكول سابا، ده غيرك يتمنى، قولتله لا أنا متمناش إحنا لسة 3 يوم في رمضان».

بداية دخول حجاج الفن

ويمتلك حسين أبو حجاج المولود في ديسمبر 1954، ورشًا لتصليح وبيع وشراء إطارات السيارات بمحافظة المنيا، وساعده الفنان هاني رمزي الذي كان يقطن في نفس مدينته ليبدأ العمل معه في فيلم« صعيدي رايح جاي»، ثم ينطلق ليشارك في أفلام «الناظر» و«غبي منه فيه» و«زكي شان»، ومؤخرا شارك في مسلسل «الكبير أوي» بطولة الفنان أحمد مكي.

أغلب الأدوار التي شارك فيها استخدم فيها ضخامة جسمه ليؤدي دور البلطجي أو الأمن في مواقف كوميدية علقت بذهن المشاهدين.