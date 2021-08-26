حكاية سمسار قتل زوجة صديقه رميا بالرصاص بسبب «العمولة» في أسيوط

«كانوا عايزين ياكلوا عليا العمولة، بعنا قطعة أرض وهي وجوزها قبضوا الفلوس وبعد ما الناس مشت ضحكوا عليا وقالوا هنتقابل بكره عشان نتحاسب، ولما رحت المزرعة لقيت جوزها هربان وهي قالتلي ملكش فلوس».. بتلك الكلمات اعترف سمسار بقتل زوجة صديقه بطلق ناري في البطن، داخل مزرعة بأسيوط، بعد القبض عليه أمام الفريق الأمني الذي تولى استجوابه، بعد أن اتهمه زوج المجني عليها بتنفيذ الجريمة؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

قاتل زوجة صديقه يعترف

وأضاف المتهم أنه لم تكن لديه نية للقتل، بل وجد الغدر من قبل صديقه وزوجته التي قالت له: «مش عايزين نعرفك تاني، وأنت ملكش عندنا فلوس، وجوزي هو اللي خلص البيعة دي»، موضحا أنه تشاجر معها وضربها بماسورة حديدية فظلت تصرخ وتكيل له السباب والشتائم، الأمر الذي دفعه للانتقام منها، فأخرج سلاحًا ناريًا كان يخفيه في ملابسه «فرد خرطوش»، وأطلق عليها عيارًا ناريًا أودى بحياتها في الحال ثم هرب.

الزوج اكتشف الجريمة

وأفادت تحريات المباحث أنه تبلغ إلى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، من خفير خصوصى بإحدى المزارع بديروط، بأنه عقب عودته للمزرعة اكتشف مقتل زوجته، ربة منزل، داخل الغرفة حراسته، وتبين أنها مصابة بعيار ناري، واتهم صديقه خفير خصوصي في إحدى المزارع المجاورة بالبداري بقتلها؛ لخلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط من استهداف وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة للخلافات المذكورة.

التحريات

وأضافت التحريات أنه بتاريخ الواقعة، وعقب خروج زوج المجني عليها لشراء بعض المستلزمات، توجه المتهم للمجني عليها وطالبها بمبلغ مالي، قيمة عمولة نظير بيعه قطعة أرض، فحدثت بينهما مشادة كلامية، وعلى إثرها تعدت الأخيرة عليه بالسب والشتم، ما أثار حفيظته فضربها بماسورة معدنية كانت متواجدة بمحل الواقعة، ثم أطلق عليها عيار ناري بواسطة فرد خرطوش، محدثا إصابتها التى أودت بحياتها.

واتخذت الإجرءات القانونية، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.