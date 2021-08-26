نقيب المهن التمثيلية: اجتماعنا مع محافظ القاهرة كان قويا ومثمرا

أثنى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الاستجابة السريعة من محافظ القاهرة، وعمله الدؤوب لدعم الأعمال الدرامية والسينمائية والإعلانية، مؤكدا أن إلغاء قرار رسوم التصوير، يعكس حرص الدولة ومحافظة القاهرة، على الدعم الكامل لصناعة السينما، وتقديرا لدور الفن والإعلاميين.

زكي: «أنا بشكره جدا وكل اللي كانوا معانا الصبح في زيارتنا للمحافظ»

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن بيان محافظة القاهرة، كان شفافا وواضحا، وأقر بكل ما جرى مناقشه في الاجتماع، «أنا بشكره جدا وكل اللي كانوا معانا الصبح في زيارتنا للمحافظ».

نادر مصطفى: اجتماعنا مع محافظ القاهرة ناقشنا فيه كل ما يشغل بال منتجي الأعمال الفنية

وقال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه خلال زيارته الأخيرة لمحافظ القاهرة مع مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، تم فيه الاتفاق على كل ما يشغل بال العاملين في قطاع الإعلام والإعلان.

مصطفى: «ارتفاع أسعار التصوير في الشارع مش هيظهر الجمال بتاعنا»

وأوضح خلال مداخلة له بالبرنامج، أنه في حال تم منع أيا من المصورين التصوير في شوارع القاهرة، أو بأسعار كبيرة، فسيجري هؤلاء بالتصوير في الاستوديو، «ده مش هيظهر الجمال بتاعنا، وده اللي كان بيأكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تصريحاته الأخيرة».

مصطفى: «المثلث أضلاعه بتكتمل.. والدولة بكل أشكالها بتتضافر لتحقيق هذا الأمر»

وأكد أن ماحدث، اليوم، من استجابة قوية من المحافظ، ترجمة لتصريحات الرئيس الأخيرة في هذا السياق، «الدولة بتساند المبدع، والمواطن الواعي اللي ميكررش التجارب السلبية، زي أفغانستان، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لجنة الثقافة في مجلسي الشيوخ والنواب، والمجتمع المدني، ممثل فيه نقيب المهن التمثيلية، والمحافظة، وبكده المثلث أضلاعه بتكتمل، والدولة بكل أشكالها بتتضافر لتحقيق هذا الأمر، والجميع متكاتف».

وأشار إلى أنه سيجري العودة إلى الوضع السابق دون تغيير، «اللي شوفناه من محافظ القاهرة، يؤكد الدعم، وسرعة الاستجابه والشفافية، وضرورة التواصل المجتمعي، وبيان محافظة القاهرة، كله دعم للثقافة والإبداع».

وتابع: «بمجرد وصولنا للمحافظة، لقينا المحافظ في انتظارنا، وبدأ يتحدث من البداية، أن القرار كان غير موفق، وبنجمد القرار، وهنعود مرة أخرى للوضع كما كان قائم، وأمتاز اللقاء مع المحافظ بالشفافية، ودعم قوى مصر الناعمة على مختلف الأصعدة».