ضبط سائق شركة نقل خاصة تحرش بسيدة في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو جرى تداوله بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا محاولة سائق بإحدى شركات النقل الخاص، بالتحرش بسيدة، مطالبةً مساعدتها فى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبالفحص، تبين طلب الشاكية، سيارة عبر تطبيق إحدى شركات النقل الخاص، وتخصيص الشركة سيارة لها، إلا أنها فوجئت بإرسال قائد السيارة بعض التعليقات الخادشة للحياء لها، عبر التطبيق الإلكتروني للشركة.

ضبط مرتكب الواقعة واعترافه

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه «مقيم بمحافظة القاهرة»، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب علمه بتقدمها بشكوى ضده، أغلق الحساب الخاص به، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.