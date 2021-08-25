البنك الأهلي المصري يواصل تحذير عملائه من المحتالين برسائل نصية

جدد البنك الأهلي المصري، تحذيره لعملائه من تداول البيانات الشخصية والأرقام السرية وبيانات الكارت البنكي الخاص بكل عميل، عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة.

عدم الكشف عن الأرقام السرية لمجهول

وأكد البنك الأهلي المصري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضرورة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية في أماكن أمينة، وعدم الكشف أو الإفصاح عن الأرقام السرية الخاصة بكل عميل، لأي شخص غير مسؤول بالبنك.

طلب البيانات الشخصية لا يتم إلا داخل الفروع البنكية

وكشف مصدر مسؤول بـ«البنك الأهلي المصري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن موظفي خدمة العملاء عبر خدمات الكول سنتر، لا يطلبون الحصول على البيانات الشخصية أو الأرقام السرية أو رمز التحقق، من خلال المكالمات التليفونية أو الرسائل النصية أو الرسائل عبر تطبيقات واتساب وغيرها من التطبيقات، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يحدث إلا داخل الفروع البنكية، ولا يطلب أيضا الموظف الأرقام السرية الخاصة بالعميل.

وأكد أن الحالة الوحيدة التي يطلب فيها موظف خدمة العملاء البيانات الشخصية للتأكد، عندما يتصل العميل بالخدمة التليفونية البنكية، يطلب الموظف البيانات اللازمة، للتأكد من هوية الشخص المتصل وأنه أحد عملاء البنك من عدمه، لافتا إلى أنه في تلك الحالة، لا يطلب الموظف أيضا الأرقام السرية الخاصة بالعميل، ويمكنه فقط التأكد من صحة الاسم وتاريخ الميلاد، وآخر مبلغ جرى سحبه من الحساب أو الـ14 رقم المكتوبة، في مقدمة الفيزا البنكية فقط.

كان البنك الأهلي المصري، أصدر بيان السبت الماضي، حذر فيه العملاء من الوقوع في براثن المحتالين بعد واقعة الاحتيال على أحد عملاء بنك مصر وبث فيديو قصير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وأكد خلاله «على أن هناك أنواعًا كثيرة من أشكال الاحتيال، ويجب أن يتم توخى الحذر، مطالبًا العملاء بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية أو البيانات البنكية أو بيانات بطاقات الائتمان إلى أي شخص أو أي جهة على مواقع التواصل».