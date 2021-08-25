سمير كمونة: لاعبو الأهلي مجهدون.. وعصام مرعي: الزمالك كسر القاعدة

خصص برنامج «الحياة اليوم»، فقرة حوارية للحديث حول مناقشة كيف تغلب الزمالك على التحديات للفوز بلقب الدوري الممتاز؟ وذلك بعد فوز الفريق الأبيض باللقب رقم 13 في تاريخه أمس، خلال المباراة التي حسمها بالفوز على نظيره الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

كمونة: هدف عبدالشافي في الاتحاد حسم فوز الزمالك

وقال الكابتن سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن فوز نادي الزمالك على نادي الاتحاد، بالهدف الذي أحزره اللاعب محمد عبدالشافي في شباك الأخير، غير مصير الدوري تماما، وذلك بعدما تعادل النادي الأهلي مع غريمه التقليدي النادي الإسماعيلي.

كمونة: «الموسم كان شاقًا جدًا واستثنائيًا على النادي الأهلي»

وأضاف «كمونة»، خلال استضافته بالبرنامج، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن اللاعبين خلال مباراة النادي الأهلي مع الإسماعيلي، ظهر عليهم الجهد الكبير، جراء عدد المباريات التي خاضها الفريق في فترة وجيزة، «لعيبة الأهلي كان واضح عليهم الإجهاد، وإنهم مش مركزين، وأنا بتكلم بوجهة نظري كلاعب سابق، الموسم كان شاق جدا واستثنائي على النادي الأهلي»

كمونة: «موسيماني محظوظ مع الجيل ده من اللاعبين»

ولفت كمونة إلى أن نادي الزمالك منذ بداية الدوري كان يسير بطريقة صحيحة صوب حصوله على بطولة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن وقوف الكابتن محمود الخطيب ومؤازرته للاعبي النادي الأهلي، سيكون له عظيم الأثر عليهم مستقبلا في البطولات المقبلة، «الكابتن الخطيب ليه دور كبير جدا وعامل نفسي مهم، وهو بيشتغل على البطولات اللي جاية، وبيرفع من الروح المعنوية للعيبة، موسيماني محظوظ مع الجيل ده من اللاعبين، هو دخل منظومة الأهلي اللي كلها بطولات».

عصام مرعي: «الدوري كان أحد أقوى الدوريات في السنين الأخيرة»

وأوضح عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه في أحيان كثيرة يشاهد مباريات النادي الأهلي في الوقت الذي يلعب فيه نادي الزمالك، من أجل رؤية المستجدات التي طرأت على اللاعبين فيه، «الصراع كان شرس جدا في الأسابيع الأخيرة، والدوري كان أحد أقوى الدوريات في السنين الأخيرة».

مرعي: «الأعصاب كانت مشدودة جدا.. والزمالك كسر القاعدة»

وتابع: «الأعصاب كانت مشدودة جدا وأنا كنت قلقان، الزمالك كسر القاعدة، وعمل أحد أروع المواسم في الدوري المصري، وعنده فريق قوى جدا في كل الخطوط، وعمل حاجة مكنتش بتبقى موجودة قبل كده».

وفند: «إخواتي زملكاوية، كلمتهم بعد المباراة وباركتلهم، وكانت فرحة كبيرة جدا بالدوري العام، والزمالك كان خلال فترات كتيرة بيهتم بالبطولة الأفريقية ويسيب الدوري المصري، ولما حسوا إن الدوري المصري مهم وبطولة شرعية، كان أول جيل ياخد دوري عام من 2015».