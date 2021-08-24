إجراءات أمنية مشددة بمنتجع الجونة لتأمين لاعبي النادي الأهلي

شهد منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة إجراءات أمنية مشددة، اليوم، إثر وصول فريق النادي الأهلي لكرة القدم، أمس، لأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالجونة، لخوض مباراة الأسبوع 33 في الدوري الممتاز أمام نادي الجونة، على استاد «خيري بشارة»، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

تواجد أمني مكثف لتأمين النادي الأهلي في الجونة

وانتشرت الأجهزة الأمنية داخل منتجع الجونة ورفعت مديرية أمن البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى، ونشرت الكمائن الثابتة والمتحركة وتم رفع درجة التفتيش الأمني بأجهزة الكشف على المفرقعات والاستعانة بكلاب الحراسة البوليسية لتأمين المباراة، والتنبيه بعدم وجود أي شخص بمحيط استاد خيري بشارة إلا المسموح لهم فقط بالتواجد.

تأمين محيط فندق الإقامة

ووصل لاعبوا الفريق والجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي إلى فندق الإقامة مساء أمس الإثنين وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لرجال الأمن حول فندق الإقامة، وحرص موسيماني على التقاط الصور التذكارية مع عدد من النزلاء.

هدود حذر

وصرح مصدر داخل فندق الإقامة بأن الاعبين ظهرت عليهم علامات الهدوء الحذر ولم يدلو بأي أحاديث واستجابوا لتعليمات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي.

و يحل النادي الأهلي في الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين ضيفاً على نادي الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.