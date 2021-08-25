فتح باب تنسيق المدن الجامعية بالأزهر.. تعرف على الشروط والمصاريف

أعلنت جامعة الأزهر، فتح باب تنسيق المدن الجامعية للحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا، في فرق النقل بمختلف كليات الجامعة، وذلك بدءً من الأحد المقبل الموافق 29 أغسطس، ولمدة 5 أيام، على أن يغلق باب التقديم يوم الخميس 2 سبتمبر.

المدن الجامعية بالأزهر

وكشف مصدر مسؤول في جامعة الأزهر، أن الشروط التي وضعتها جامعة الأزهر للتقديم والالتحاق بالمدن الجامعية التابعة لها، تشمل الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا كشرط.

وذكر المصدر لـ«الوطن»، أن التقديم سيكون إلكتروني لمن كان يسكن قبل ذلك، أي الخاص بطلبة النقل، بينما سيتم فتح باب تنسيق القبول بالمدن الجامعية لطلاب الفرقة الأولى بعد انتهاء تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر.

وأوضح المصدر، أنه سيجري إعلان رابط التنسيق الإلكتروني للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، مطلع الأسبوع المقبل، وأن مصاريف السكن بها لن تتعد 800 جنيه خلال العام الدارسي كله، أي خلال التيرم الأول والثاني.

تنسيق الأزهر الشريف

وفيما يتعلق بـ تنسيق الأزهر الشريف، انتهت الجامعة من جميع الترتيبات الخاصة بفتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى، كما جرى الانتهاء من الإحصاءات الخاصة بهذه المرحلة لطلبة الثانوية الأزهرية 2021 الناجحين في امتحان الدور الأول.

وتنتظر جامعة الأزهر، رد بوابة الحكومة الإلكترونية على طلب الجامعة لفتح باب تنسيق الأزهر الشريف بالمرحلة الأولى يوم الأحد المقبل بعد انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة 2021، حتى لا يتم التحميل على سيرفرات بوابة الحكومة الإليكترونية في حال تم فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2021 في آن واحد.

وفي حال موافقة بوابة الحكومة الإليكترونية على طلب جامعة الأزهر فإنه من المتوقع فتح باب تنسيق القبول بالمرحلة الأولى يوم الأحد 29 أغسطس الجاري مع فتح باب تنسيق المدن الجامعية لطلاب النقل، في ظل توقعات بانخفاض مؤشرات تنسيق الأزهر عن العام الماضي لانخفاض نسبة النجاح هذا العام التي أعلنت أثناء مؤتمر نتيجة الثانوية الأزهرية في 15 أغسطس الجاري.