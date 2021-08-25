7 طرق للحفاظ على بطاقة التموين من الخدش والكسر.. منها تجنب الضوء المباشر

يواجه العديد من المواطنين مشكلة تتمثل في عدم تمكنهم من صرف المقررات والحصص التموينية المقررة لهم شهريًا، وذلك بسبب حدوث خدش في بطاقة التموين، أو في القطعة النحاسية الممغنطة بالبطاقة، حيث يؤدي ذلك إلى عدم تمكن ماكينة صرف الخبز أو السلع من قراءة بيانات البطاقة، وبالتالي عدم صرف الحصص.

وتعتبر القطعة النحاسية الممغنطة من الأشياء الحساسة التي توجب التعامل بشكل آمن مع البطاقة التموينية، تجنبا لعدم تعرضها للتلف.

تحذير من تلف الجزء النحاسي الممغنط بالبطاقة

وتؤكد مصادر في وزارة التموين، أن وضع البطاقة التموينية بجوار الحرارة المرتفعة أو بجوار ميدالية المفاتيح أو الهاتف المحمول، يؤدي إلى تلف الجزء النحاسي الممغنط والمسؤول عن قراءة بيانات البطاقة، ما يؤدي إلى عدم صرف السلع التموينية والخبز لعدم تمكن ماكينة الصرف من قراءة البيانات.

7 طرق للحفاظ على بطاقة التموين من التلف لتمكن ماكينة الصرف من قراءة بياناتها:

1- وضع بطاقة التموين في حافظة كروت تجنبا لخدش القطعة الممغنطة.

2- تجنب ملامسة البطاقة التموينية للمفاتيح المعدنية.

3- تجنب الاحتفاظ بالبطاقة في أدراج المطبخ، تجنبا لتأثير درجة حرارة المطبخ على القطعة الممغنطة.

4- تجنب تسليط الضوء المباشر على الكارت، سواء إضاءة كهربائية أو ضوء أشعة الشمس.

5- تجنب وضع بطاقة التموين بجوار التلفاز أو الحاسب الآلي.

6- تجنب وضع الكارت في شنطة اليد بالنسبة للسيدات تجنبا لملامسة الهاتف المحمول.

7- تجنب ملامسة البطاقة للنقود المعدنية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين الذين يواجهون مشكلة في تلف بطاقة التموين، الفرصة في إصدار بدل تالف للبطاقة التموينية، وذلك من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، والتي يتم تقديم من خلالها تقديم العديد من الخدمات التموينية للمواطنين .