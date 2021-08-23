9 أسباب تؤدي لإيقاف بطاقة التموين.. منها سيارة حديثة ومصاريف المدارس

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين، سواء من حيث قيمة الدخل أو معدل الاستهلاك والإنفاق للأسرة التي تدخل تحت منظومة الدعم التمويني، وذلك من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وتشمل أسباب إيقاف بطاقة التموين، 9 محددات تؤكد الوزارة أن توافر أي سبب منهم في الأسرة يؤدي إلى الحذف من منظومة الدعم التموين، مما يجعل الأسرة غير مستحقة للدعم التمويني.

أسباب إيقاف بطاقة التموين

1- امتلاك الأسرة لأكثر من سيارة، أو لسيارة حديثة موديل 2014 أو ما بعده.

2- أن تدفع الأسرة مصاريف مدراس 20 ألف جنيه فأكثر.

3- استهلاك الأسرة فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/وات.

4- وصول قيمة فاتورة المحمول 800 جنيه شهريا فأكثر.

5- امتلاك الأسرة حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

6- دفع الأسرة ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

7- من يمتلكون شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

8- تسديد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.

9- أن تكون من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين المتضررين من إيقاف بطاقة التموين التقدم بتظلم من قرار الإيقاف، حيث تبحث الوزارة هذه التظلمات وتقوم بإعادة الأسر المستحقة التي تم حذفها من البطاقات مرة أخرى، حال التأكد من استحقاقهم للدعم التمويني.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقعي دعم ومصر وبوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات التموينية للمواطنين، تسهيلا عليهم من الذهاب لمكاتب ومديريات التموين لإنهاء خدماتهم.

خدمات وزارة التموين للمواطنين إلكترونيا

ـ تفعيل بطاقة تموين.

ـ إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

ـ إصدار بطاقة تموين جديدة.

ـ نقل من محافظة إلى أخرى.

ـ فصل اجتماعي.

ـ ضم أفراد أسرتي.

ـ الاستعلام عن صرف.

ـ إضافة أفراد أسرتي لغير المقيدين تموينيا.

ـ طلب إضافة أفراد أسرتي لغير المقيدين تموينيا.

ـ إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط