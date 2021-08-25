وكيل «ثقافة النواب» يكشف كواليس إلغاء قرار فرض رسوم التصوير بالقاهرة

أكد النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك على خلفية إلغاء قرار زيادة الرسوم التي فرضتها المحافظة على التصوير داخل أحياء القاهرة.

وبخصوص قرار رسوم التصوير، قال النائب نادر مصطفى فى تصريح خاص لـ«الوطن»: اليوم كان انتصارا للإرادة الوطنية، لا سيما أن الهدف واحد، وهو استمرار تقديم أعمال فنية مميزة.

تعاون برلماني مع نقابة المهن التمثيلية

وكشف وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب عن تفاصيل اللقاء الذى جمعه ومعه زميلته النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وكذلك نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، باللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الذي استجاب لكل مطالبهم، لدعم الثقافة والفنون، ووعد بتقديم كل الإمكانات لدعم العاملين بهذا الملف.

موظف بالمحافظة وراء زيادة رسوم التصوير

وأوضح النائب نادر مصطفى أن المحافظ أكد التنسيق في رسوم تصوير الأعمال الفنية، مع الإبقاء على الوضع السابق للقرار، مشيرا إلى أنه تبين أن أحد المسئولين بالمحافظة، وراء إصدار رفع القيمة الإجمالية للتصوير داخل الشوارع، بحجة زيادة وتطوير الموارد، وهو ما لم يقبله اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

دور القوى الناعمة في المجتمع

وقال وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام، إن محافظ القاهرة وممثلي البرلمان بغرفتيه من النواب والشيوخ ونقيب المهن التمثيلية، حريصون على الحفاظ على مكانة القوى الناعمة المصرية من الثقافة والفن والإبداع، لا سيما أن القيادة السياسية، دائما وأبدا تتحدث عن أهمية القوى الناعمة في تشكيل ثقافة المجتمع.

انتقادات بسبب زيادة رسوم التصوير السينمائي

يشار إلى أن الساعات الماضية، كانت قد شهدت انتقادات شديدة من العاملين بمجال الفن والتصوير السينمائي، والسبب فرض رسوم على تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية بشوارع العاصمة.