أشرف زكي عن رسوم التصوير في القاهرة: «المحافظ وعد إنها تبقى معقولة»

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه التقى اليوم، بمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، والنائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، موضحا أن محافظ القاهرة، أبدى دعمه الكامل ومساندته لصناع السينما والدراما، وأعلن أنه سيعاد النظر من جديد في مسألة قيمة رسوم تصوير الأعمال الفنية والتجارية والإعلانية بشوارع محافظة القاهرة، مضيفا: «هيكون في رسوم بس رسوم معقولة تتوافق مع ميزانيات الأعمال».

أشرف زكي: لم نرفض دفع رسوم تصوير الأعمال الفنية

وأكد «زكي»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن نقابة المهن التمثيلية، ليست ضد فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية بالشوارع، ولا يرفضون دفعها، موضحا أن قيمة هذه الرسوم يجب أن تتوافق مع مع صناعة الدراما والسينما، لا أن تكون سببا في إعاقتها.

أشرف زكي: اتفقنا مع محافظ القاهرة على إعادة تقييم رسوم تصوير الأعمال الفنية

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أنه خلال اللقاء مع محافظ القاهرة، جرى الاتفاق على إعادة تقييم كل الرسوم المفروضة على تصوير الأعمال بالشوارع بما يتفق مع طبيعة العمل المنتج.

وتابع: «عايزين نفرق بين عمل تجاري كبير، وبين سينما مستقلة للشباب، إحنا النهاردة الدولة بتدعم، والرئيس أعلن بنفسه الكلام ده».

ووجه شكره إلى محافظ القاهرة، على تفهمه ودعمه الكامل لصناع السينما والدراما، موضحا أنه ستكون هناك رسوم على تصوير الأعمال الفنية بالشوارع بالفعل ولكنها ستكون رسوم معقولة تتوافق مع حجم ميزانيات تلك الأعمال، وبالأخص الأفلام المستقلة والتجارب الشبابية.