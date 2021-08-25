أشرف زكي: محافظ القاهرة يدعم صناعة السينما.. وإحنا مش ضد دفع رسوم

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه يجب التفرقة في المعاملة بين تصوير الأعمال السينمائية والدرامية في الشارع، وبين تصوير الإعلانات والأعمال التجارية، مشيرًا إلى أن محافظ القاهرة أبدى دعمه لصناعة السينما، ووعد بتوفير كل الأمور التي تحتاجها هذه الصناعة وأهمية أن تستمر مصر رائدة في هذه الصناعة.

إعادة تقييم رسوم التصوير في الشوارع

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء الأربعاء، أن محافظ القاهرة وعد بتقييم الرسوم التي وضعتها محافظة القاهرة للتصوير في الشوارع، موضحًا: «إحنا مش ضد إننا ندفع رسوم للدولة ولكن مش الأرقام اللي اتقالت، إحنا كنا مثلا بندفع 5 آلاف أو 10 آلاف، وحاجات رمزية لعدم تعطيل الصناعة».

وأوضح أن المحافظة ستضع قيمة معينة لتصوير الأعمال التجارية والإعلانية، وقيمة مختلفة للأعمال الدرامية والسينمائية، مشددًا: «يعني أنا لو بعمل مسلسل زي الاختيار وبصوره في الشارع نقف معاه ولا ضده! أو مثلًا فيلم زي فيلم الممر».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن منذ أيام وقوفه إلى جوار الأعمال الدرامية الهادفة، ويجب ترجمة ذلك على أرض الواقع، مشددًا على أن الإعلانات استثمارية وهذا أمر معروف، ولكن السينما والدراما التليفزيونية لها دور كبير في الترويج للدولة، وعلى سبيل المثال فإن المغرب تتيح التصوير مجانًا في شوارعها، الأمر الذي يساعدها في الترويج لنفسها.

وضع ضوابط لتصوير الأفلام الأجنبية

وشدد على أنه آن الأوان لوضع ضوابط لتصوير الأفلام الأجنبية لأنهم للأسف يضطرون إلى بناء الأهرامات في الخارج للتصوير، بينما تشهد مصر نهضة كبيرة في البناء والطرق ويجب دعم ذلك ونقل صورة مصر الجديدة للعالم كله، وإعادة النظر في ضوابط تصوير الأفلام الأجنبية بمصر.

وأشار إلى أن المبادرة العظيمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه للدراما المصرية تعتبر مرحلة جديدة ونقطة تحول لأن هذه الصناعة تحتاج إلى دعم كبير، ولابد من إعادة ترتيب البيت من الداخل.