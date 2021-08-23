السيسي: الإعلام والثقافة والفنون لهم أولوية لدى الدولة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إعجابه بشخصية الكاتب عبد الرحيم كمال، مؤلف مسلسل «القاهرة– كابول»، قائلا «الحوار بتاع عبد الرحيم كمال، كان يدعوني لأن أشكره على الكلام الرائع والشخصية الرائعة التي تتحدث بشكل حقيقي يعكس حجم من المعرفة وحجم من الرقي الفكري والثقافي».

وأضاف «السيسي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»: «عاوز أقول لعبد الرحيم كمال، جهز اللي أنا عاوزه وأنا معاك، كان فيه دايما أولويات للدولة في قضايا الإعلام والثقافة والفنون لهم أولوية متقدمة، بس دايما مش كل القضايا اللي بنقدر نفكر فيها بنقدر نصل بيها للنتائج المرجوة، الدولة تاخد سنوات كتير عشان تتجاوز تحدياتها، وتفضل تحديات أخرى، ونتجاوز تحديات وتيجي تحديات أخرى».