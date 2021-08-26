بورصة الدواجن اليوم الخميس 26-8-2021 في مصر

حافظت أسعار بورصة الدواجن على استقرارها اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس، لتستكمل بذلك استقرارها الذي بدأته منذ بداية شهر أغسطس الجاري، لتستقر أسعار الدواجن على نفس أسعارها بمختلف مشتقاتها من البانيه والأوراك والشيش طاووك.

ويحرص الكثيرون على شراء الدواجن وإدخالها في العديد من الوجبات والأطعمة المختلفة، لذا تقدم «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة ونقلا عن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

أوضح الدكتور عبد العزيز السيد خلال حديثه لـ «الوطن» أن أسعار الفراخ البيضاء شهدت استقرار في السوق المحلي، ليتراوح سعرها بين 26 إلى 28 جنيهًا، بينما وصل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة بين 22 إلى 23 جنيهًا، كما وصلت أسعار الدواجن البلدي في السوق المحلية إلى نحو 36 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كرتونة البيض في الأسواق لسعر يصل إلى 40 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار بورصة الدواجن وفقا لجولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية:

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس الخميس 39.5 جنيه.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الخميس إلى نحو 29 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم الخميس 70 جنيهًا.

- كما سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء الخميس نحو 23 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم الخميس نحو 52 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم الخميس نحو 55 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم الخميس نحو 37 جنيهًا.

- واستقر سعر الدجاجة الكاملة اليوم الخميس عند 36 جنيهًا.

- وسجل سعر الدواجن البلدي اليوم الخميس نحو 45 جنيهًا.