رنا سماحة: «ولاد الأصول بيفارقوا بالإحسان.. ومش عاوزة أبقى تريند»

أثارت الفنانة الشابة رنا سماحة، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تداول أنباء بانفصالها عن زوجها، لاسيما بعد حذف جميع الصور التي تجمعهما، إذ قالت: «عذراً أيها الـtrend.. فلدي ما هو أغلى من كنوز العالم.. اتعلمت في بيت أهلي إن العلاقه بين الراجل والست أمانة مينفعش تطلع بره البيت».

وكتبت رنا سماحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «خطيبتك، مراتك، طليقتك، أياً كان الأمانة دي ولاد الأصول بس اللي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها.. ولاد الأصول بس اللي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل.. ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات (كبيرة من الكبائر).. ولاد الأصول بس اللي مبيخونوش الأمانة.. ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام.. ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثالية.. بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها.. ولاد الأصول مبيلقحوش على بعض مبيجيبوش سيرة بعض غير بالخير.. ولاد الأصول بيعاشروا بالمعروف وبيفارقوا بالإحسان ومبينسوش الفضل بينهم».

وأضافت: «ده اللي ربنا أمرنا بيه ده اللي أهالينا ربونا عليه ده اللي الإنسانية بتقولهاي حاجة غير كده تبقى عدم تربية.. قلة دين.. انعدام أخلاق.. انعدام الأخلاق ده مينفعش نزينه ونقول أوووووه ترند في داهية الترند اللي ينسينا أخلاقنا وتربيتنا وأصولنا.. الإنسان بيعيش حياته وبيمشي رحلة مش هيفضل منها غير سيرتك وأعمالك الطيبة وكلمتك اللي بتتصدق بيها».

وتابعت: «سيبوا الخير وانتوا ماشيين عشان الناس تدعيلكم بدل ما يدعوا عليكم.. اجعل من يراك يدعو لمن رباك.. بطلب من أي حد هيكلمني عشان يعرف أي تفاصيل تخص حياتي الخاصه يوفر على نفسه وميكلمنيش، ميهمنيش السبق الصحفي ولا الشو الإعلامي، ولا الأكثر بحثاً غير في شغلي فقط، في الخير والفرحة وبسعادة نفسي وأهلي والناس اللي بحبهم إني أكون خير قدوة.. عاهدت ابني اللي عيني لسه مشافتوش إني أربيه على الأصول والاحترام والرقي.. عاهدته إني أربيه يبقى راجل فمتستنوش مني ما يفعله الآخرون».